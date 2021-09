REOVEEUURING: koroonaviiruse levikuga paistab valusalt silma Lõuna-Eesti 

Võrreldes möödunud nädalaga on tulnud juurde neid asulaid, mille reovee viirusesisaldus on suur või väga suur. Kui eelmisel nädalal võis öelda, et Harjumaa ja Ida-Virumaa paistavad silma väiksema viirusekogusega, siis nüüd on olukord muutunud ning ka sealsetes reoveeproovides on viiruse hulk kasvanud Eesti keskmisest suuremaks.