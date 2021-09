DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks pöidlad naksuvad ja käed on nõrgad? 

Küllap need pöidlad ka varem väikest viisi naksusid. Sõrmede liigestes on ealised muutused, mingil määral lubisoolad sinna kogunenud, tõenäoliselt on ka veidi mügarlikud või kõverikud, nagu selles eas inimestel ikka. Samasugune nähtus, nagu kortsud näos ja hallid juuksed, milliseid tuleb kanda uhkusega – aastatega ju välja teenitud.

Aga et salv aitab, see on hea. Mitte igaühel ei lähe sama hästi. Ega neid salve ilmaaegu teles reklaamita, nii et jätkake samas vaimus. Purgikaante avamisega on aga isegi minul raskusi. Ju on tootja poolt sellistena konstrueeritud spets teie jaoks, et oleks põhjust otsida inimesi, kes mitte ainult aitavad, vaid kellega saaks ka niisama suhelda. Mingi teema peab olema, et juttu alustada, niisama tühja pärast ei oska ligi astuda. Aga suhtlema peab, ei kasva ju lillekenegi väljal üksi, ikka teistega koos – nii on lõbusam.