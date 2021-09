SILMAD KIPUVAD VÄSIMA? Vaata, kas oskad neid õigesti hoida! 

Heaks nägemiseks on vaja kahte sorti närvikesta rakke. Hämaras lõpetab osa neist töötamise ja seetõttu kaob ka värvuste, üksikasjade ning kiiremate muutuste eristamise võime. See tähendab, et mida vähem on valgust, seda vähem infot jõuab silmadesse. Kuna meie nägemine pole arenenud pimedas niivõrd hästi töötama, nõuab see ajult suurt pingutust.