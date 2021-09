KUUS MILJONIT! Terviseameti külmlaos riknenud ravimite asendamine maksab algsest kaks korda enam 

Kiik tõi välja, et õnneks pole praegu selliseid tarnehäireid nagu kriisi tipphetkel ja kõik vajalikud vaktsiinid-ravimid on kiiresti sobivatega asendatud.

Ta tunnistas, et praeguste kalkulatsioonide kohaselt võivad need minna kaks korda kallimaks kui oli algne soetushind. Kellele esitatakse aga arve? Kiige sõnul pole vaidlus kindlustajaga lõpplahenduseni jõudnud.

„Küsimus on, mis saab kindlustusvaidlusest... Teiselt poolt – loomulikult on haigekassa pidanud needsamad ravimid kiiresti välja ostma. Kõige olulisem on, et ravimid-vaktsiinid jõuaks inimesteni, kes neid vajavad. See on prioriteet. Seejärel tegeleme kõigi teiste küsimustega, mis puudutavad hooneid, seadmeid ja kindlustusvaidlust,“ seletas Kiik.