KINGI LOOTUST: toeta noore ema võitlust agressiivse rinnavähiga! 

„Haigusest sain teada 2013. aasta hilissügisel. Olin juba käinud kolme erineva arsti vastuvõtul kaebamas, et tunnen tükki oma vasakus rinnas. Kuna olin nii noor, siis ei võetud mind tõsiselt ja uuringutele ei saadetud.

Sellele järgnes kohe keemiaravi, rinnaeemaldus ja kiiritus. Pärast seda jäin hormoonravile viieks aastaks. Kaks aastat olin puhas, kasvaja oli kehast läinud, kuni 2018.aastal avastati kontrolli käigus, et haigus on tagasi ja metastaasidega luudes, kopsus, maksas ja lümfides.

Olen saanud vaheldumisi keemiaravi, kiiritust, hormoonravi ja bioloogilist ravi. Mais 2021 näitas kompuuter, et haigus on maksas tugevalt edasi arenenud. Uus keemiaravi enam ei toiminud, olukord halvenes kiiresti ja enesetunne muutus iga päevaga hullemaks.

Kõik mu tuttavad, sõbrad ja perekond ootavad ja loodavad koos minuga, et saaksime viimaks arstidelt positiivseid uudiseid. Paljud on juba ka vähiravifondi püsiannetajad ning valmis toetama ka mind. Olen ise töövõimetuspensionil, seega minu võimalused kallist ravi ise rahastada on olematud.