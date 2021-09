Valitsus uuendas Covidi riskimaatriksit, hetkel on koroonaoht kollasel tasemel 

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti

Terviseameti andmetel lisandus viimase ööpäevaga 5402 koroonaviiruse testi tulemust, nendest 467 (8,64%) olid positiivsed. Viimase 7 päeva positiivsete testide keskmine on 359. Tänahommikuse seisuga on haiglaravil 151 patsienti, 7 päeva keskmine hospitaliseeritute arv on 13 inimest. Ööpäeva jooksul lisandus kaks koroonaviirusega surmajuhtumit, juhitaval hingamisel viibib 12 patsienti. Täiskasvanud elanikkonnast on vaktsineerimiskuuri läbinud 58,41 protsenti. Üle 60-aastaste vanuserühmas on tänase päeva seisuga vähemalt üks kord vaktsineeritud 71,5 protsenti.