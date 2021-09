LUGEJA KÜSIB | Miks ei kajastu terviseameti igapäevases statistikas koroonasurnute vaktsineeritus? 

Terviseameti meediasuhete spetsialisti Kirsi Pruudeli sõnul ei kajastu need andmed pressiteadetes, kuna täpsem info surmade kohta tuleb viivitusega. Nimelt saadab terviseamet välja iga päev operatiivinfo, kuid surmade põhjuseid hakatakse pärast seda detailsemalt uurima. Terviseameti andmetel on praegu Covid-19 tõttu surnud Eestis ainult üks koroona vastu vaktsineeritud inimene.

Augusti lõpus levis sotsiaalmeedias väärinfo, nagu oleks 53 vaktsineeritud patsienti surnud koroonaviiruse tagajärjel. „Tegemist on esialgsete surmateatiste põhjal kokku pandud andmetega, mis on täpsustamata ja vajavad täiendavat kontrolli,“ kirjutab terviseamet enda kodulehel.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp rõhutab, et täpsustamata andmete põhjal on väga kerge teha ennatlikke järeldusi, mis viivad vale tulemuseni. Sepp selgitab: „Nende 53 vaktsineeritud inimese surmajuhtumi seas on Covid-19 märgitud küll surma käivitava põhihaigusena, kuid reeglina põetakse samaaegselt mitmeid teisi raskeid haigusi. Näiteks kopsuvähiga nakatunud patsiendi surmateatisele võib arst esialgu märkida surma põhjuseks Covid-19, kuid lõplik diagnoos on siiski vähihaigus. Nende 53 surmajuhtumi puhul ei ole lõplik surma põhjus veel selge. Kutsun inimesi üles rahulikkusele ja mitte tegema järeldusi sotsiaalmeediapostituste põhjal, mille eesmärk on külvata hirmu ja segadust.“