KOROONA JA KUUMALAINE: Eestis on tänavu surnud 1600 inimest rohkem kui mullu 

Kui kevadel nõudis elusid koroona, siis juunis-juulis kuumalaine, vahendas „Aktuaalne kaamera“.

„Need inimesed, kes on eakamad, haavatavamad, põevad väga paljusid kroonilisi haigusi, neile see äkiline kõrge kuumus lihtsalt oli liig. Kui me surma põhjuseid vaatame, siis on kõige rohkem tõusnud vereringeelundite haigused, aga paljud muud rühmad ka,“ ütles tervise arengu instituudi registrite osakonna juhataja Piret Viiklepp.

Kui mullu juunis suri 1175 inimest, siis tänavu 1368 ehk 193 inimest rohkem. Mullu juulis lahkus meie seast 1251 inimest, tänavu 1330 ehk 79 inimest enam. Surmaregistri andmetel esines liigsuremust kõige enam jaaninädalal ja juuli esimesel nädalal.

Viiklepa sõnul ongi tavaline, et palavus nõuab enim ohvreid kuumalaine alguses, kui organism pole temperatuuri nii järsu tõusuga harjunud. Ka ei oska inimesed ennast hoida.

„Mis puudutab erakorralise meditsiini osakonda, kuhu saabuvad patsiendid, kellel kroonilised haigused ägenevad, või traumadega, nende seas ei olnud surijaid rohkem kui tavaliselt,“ rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juht Vassili Novak.

Tartu ülikooli keskkonnatervishoiu kaasprofessori Hans Orru sõnul on seda täheldatud ka mujal maailmas, et kuumalaine ohvreid ei pruugi arstid märgata. Kui kuumarabanduse saanut on lihtne seostada suure palavusega, siis krooniliste haigete surma puhul tuleb andmetesse täpsemalt süüvida.

„Kui temperatuurid on kõrgemad, kui maksimaalne temperatuur on üle 27 kraadi, siis näeme väikest suremuse suurenemist. Kui üle 30, siis on ta juba päris suur,“ nentis Orru.