SUUR VAKTSINEERIMINE: kõikides maakondades saab eelregistreerimata kaitsepookida ka õhtuti ja nädalavahetusel 

„Mäletame veel rasket talve ja kevadet, mil haiglad täitusid COVID-19 patsientidega ning tervishoiusüsteemi ülekoormuse ennetamiseks tuli piirata suurt osa ühiskonnaelust. Ainus võimalus selle vältimiseks koroonaviiruse kolmandas laines on vaktsineerimine. Meil kõigil on vaja kaitsta end COVID-19 vastase vaktsiiniga enne viiruste hooaega,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Kutsun üles kõiki, kes veel pole end ja teisi vaktsineerimise teel kaitsnud, seda võimalust kasutama. Hoolitseme ka selle eest, et meie pere ja lähedased oleksid hoitud, aidates neil leida vastuseid oma küsimustele ning pakkudes vajadusel abi vaktsineerimisaja broneerimisel ja transpordil.“