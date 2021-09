PERETÜLID JA VAIKIMINE | „Ma ei julge kõigile öelda, et olen vaktsineeritud.“ 

„Miks sa seda tegid?“ hurjutas Siirit vaktsiinivastane poeg. „Nüüd kiirgad lastelastele viirust!“ Siiri arvas algul, et pahanduse vältimiseks ta ei räägigi, et käis vaktsineerimas, kuid hiljem leidis, et pole õige valetada kõige lähedasemale inimesele. Poeg ei saa siiski siiani aru, miks ema ei lootnud loomulikule immuunsüsteemile ja „mürgitas“ ennast vaktsiiniga. Lapselastega lubatakse vanaemal siiski kohtuda.