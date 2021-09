MASK VÕI RESPIRAATOR? Mida näitavad märgistused ja missugused pakuvad parimat kaitset?   

Proviisori sõnul Esmalt on oluline täheldada, et mistahes maski kandmine on kordades parem kui üldse maski kandmata jätmine. Küll aga on maskide valik kirju – leida võib nii korduvkasutatavaid, kirurgilisi ehk meditsiinilisi maske kui ka respiraatoreid. Israeli sõnul eristatakse maske tähistega. Nii on kaitsevõime ja kvaliteedi eristamiseks lisatud maskide pakenditele, kas N95, FFP1, FFP3, FFP2, Type II, Type I, Type IIR või Type IR märgis.

Maski valimisel on oluline tähele panna, milline märgistus on pakendile lisatud. Nii on Type I ja Type IR näomaskide bakterite filtreerimise efektiivsus ≥ 95% ning Type II ja Type IIR tõhusus ≥ 98%. „Selliseid maske kutsutakse meditsiinilisteks maskideks ning neid testitakse väljahingamise suunas ehk seest väljapoole. Nii takistavad need kandjal ümbritsevat keskkonda nakatada,“ rääkis Israel. Kui Type I ja II maskid koosnevad kolmekihilisest materjalist, siis IIR tüüpi maskid koosnevad neljakihilisest materjalist. Tähis „R“ tähendab maskide pritsmekindlust vedelike suhtes.

„Kokkuvõttes on tegu tõhusate maskidega, mida võiksid kanda viirusega nakatunud või lihtsalt tõbised inimesed – nii ei jõua haigus teisteni,“ rääkis Israel.

Proviisor Merilin Israel Foto: Erakogu

Respiraatorid on tihedamini näo vastas

Tõenäoliselt on paljud tänavapildis märganud ka traditsioonilisest helesinisest maskist veidi teistsuguse kujuga valgeid maske. Selliseid maske kutsutakse respiraatoriteks. „Respiraatoritel on samuti erinevaid kaitsetüüpe – FFP1, FFP2, FFP3 ja N95. Need maskid on tihedamini näo vastas ja disainitud nii, et kaitsevad just maskikandjat.