OTSE | Härma: terviseamet ei soovita koole distantsõppele viia

Mari-Anne Härma sõnul kasvas eelmisel nädalal nakatumine 23,7% ja 70% neist olid vaktsineerimata inimesed. Lisaks levivad praegu hooajalised haigused. Endiselt tuleks tähelepanu pöörata käte pesemisele ja mitte tulla sümptomitega seltskonda isegi kui teatakse, et ei olda koroonaviirusega nakatunud. Ohutase on hetkel kollases tsoonis. 6. oktoobriks prognoositakse keskmise taseme ületamist ja kõrgesse riskitasemesse sisenemist. Lõuna-Eestis saab rääkida viiruse epideemilisest levikust.

Nakatumiskordaja R on 1,1. Meil pole enam koldepõhiline levik, vaid haigus levib üle Eesti. Vanusegrupis 10-14 kasvas haigestumine 107%- ja vanusegrupis 15-19 57%.

Vaktsineeritud inimeste nakatumise oht on madala asemel nüüd keskmine, vaktsineerimata inimeste nakatumise tõenäosus on kõrge.

25% eelmise nädala nakatumistest olid teadmata päritolu, 35% nakatusid pereringis, 18,6% nakatusid lasteasutustes ja koolides. 1,1% nakatusid meelelahutusasutustes ja seltskondlikel üritustel. Härma tuletas meelde, et Covid-tõenditel tuleks skaneerida ka QR-koodi ja kontrollida isikut tõendavat dokumenti.

Haridusasutustes kasvas nakatumine eelmisel nädalal 318%. Koolides testitakse ka asümptomaatilisi lapsi. Lapsed haigestuvad kergemate sümptomitega, kuid koolis nakatudes võivad nad haiguse ikkagi koju viia. Õpetajate seas kasvas haigestumine 55%. 50-60% haigestumistest on aset leidnud Lõuna regioonis. Terviseamet ei soovita viia koole distantsõppele, vaid vaadata üle koolisisesed juhendid, kuidas pidurdada nakkuse levikut.

Hetkel on hoolekandeasutustes 14 suuremat kollet, eelmisel nädalal lisandus neid 6.

Kasvutrendis on ka tervishoiutöötajate nakatumine. Valdavalt on tegemist kergete nakatumistega, enamus tervishoiutöötajaid on vaktsineeritud.