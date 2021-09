VIDEO | Härma: terviseamet ei soovita koole distantsõppele viia

Maskikandmise nõue ühistranspordis ja poes on reegel, mida on võimalik rakendada just piirkondlikult. Kõrge hõlmatuse tingimustes on võimalik sellest loobuda.

Vaktsineerimise edendamiseks on läbirääkimisi peetud Hispaaniaga ja teiste EL riikidega, et saada rohkem Jansseni vaktsiini. Hispaanialt saadakse laenuna 10 000 doosi Jansseni vaktsiini, mis jõuab siia järgmise nädala alguses. Eile õhtul jõudis Eestisse ka 2400 doosi otse tootjalt. Tegelikult on Eesti ostnud Janssenilt 300 000 vaktsiinidoosi, kuid riiki on jõudnud neid vaid 48 400.

Küsiti, kuidas jõuab nakkus koolidesse: kas õpetajate või õpilaste kaudu? Härma vastas, et suurem osa nakatumisi on toimunud laste kaudu.

Kas sotsiaalministeeriumis on riskianalüüs ära tehtud ja kas seal töötab vaktsineerimata inimesi? Kiik ütles, et avalik sektor on riigi keskmisest aktiivsem vaktsineerija, kuid otsest vaktsineerimise kohustust ei ole. On ka kaugtöö tegijaid ja neid, kes riskirühmadega kokku ei puutu.

Härma ütles, et osa koole on otsustanud distantsõppe kasuks, sest nad vajavad kohanemisaega ja praegu ollakse uudse surve all, et tegeleda testimisega. Samamoodi tuleb surve lapsevanematelt, kes ei soovi, et nende laps käib koolis edasi, kui klassis on olnud nakatumine, ja õpetajatelt, kes kardavad oma tervise pärast.

Kas koroonasurmade kasv oli prognoositav? Härma ütles, et viimase nädala trend on olnud pigem languses ja nakatumisi on olnud vähem eakate seas. Ootus on, et vaktsineeritud eakad ei haigestu raskelt. Praegu suuremat haiglakoormuse kasvu ei prognoosita.

Härma sõnul on haiglaravile sattunud vaktsineerimata 10-19aastaseid väga vähe.