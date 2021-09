ÕUDNE KOGEMUS! Pärast koroonatesti eritus mehel ninast mitu kuud ajuvedelikku  

„Nagu ajusid oleks torgitud,“ on nii mõnigi inimene kirjeldanud ebamugavustunnet, mis on tekkinud koroonatesti tegemisel. Selgub, et see võrdlus ei pruugigi väga vale olla. Ühel Tšehhi mehel lekkis ninast ajuvedelikku koguni üheksa kuud.