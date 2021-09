Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser: on aeg asendada vaktsineerimiskampaania inimeste isikliku nõustamisega 

Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud vaid 56% rahvastikust. Samas näitavad üle 15aastaste elanike seas tehtud küsitluse andmed (Turu-uuringute AS, august 2021), et täielikult on koroonavaktsiini saamise vastu neist vaid umbes 12%. Peale nende on aga umbes viiendik selle vanuserühma elanikest jäänud siiani erinevatel põhjustel riiklike kampaaniate käigus või perearsti juures vaktsineerimata. Toomas Asser tõdeb, et suur hulk neist vajab vaktsineerimisotsuses selgusele jõudmiseks personaalset nõustamist.