Karmen Joller: riik peab nõudma, et hooldekodude personal ja tervishoiutöötajad oleksid vaktsineeritud 

Karmen Joller on kriitiline ka selles osas, kas koroonatõendid täidavad oma eesmärki, kui nutikaugetel inimestel on neid keeruline hankida ja ebamugav kasutada. „Koroonatõend tuleb siduda ID-kaardiga. Suvaline pood saab oma kliendikaardi siduda ID-kaardiga ja riik koroonatõendit siduda ei saa?“ küsib arst

Avaldame Jolleri postituse täismahus:

Koroonatõendid ei toimi, sest neid on raske hankida, kuigi inimesel on selleks õigus; keeruline on ka kontrollida. Kas tõesti keegi ei tulnud selle peale, et paljud inimesed ID-kaardi koode üldse ei kasuta? Kas mitte juba kevadine „eksperiment“ digiregistratuuriga seda ei näidanud?

1. Hooldekodudes ja tervishoiuasutustes peaks personal olema 100% vaktsineeritud ja seda peaks sätestama seadusandlikult, mitte riskianalüüsiga. Sellist vastutust ei saa tööandjate peale panna.

Täna ei tohi me toitlustusettevõttesse toitu käitlema võtta ühtegi inimest, kellel on röntgen ja anaalkaabe (!) võtmata. Ja arstina ütlen, et need on täiesti põhjendamatud uuringud ja nakkusohtu saab vältida ja välditaksegi muul moel, aga ometi keegi ei vaidle. Pigem tuleks nende asemel rääkida kohustuslikest vaktsiinidest kindlatel elualadel - see on vähemalt tõenduspõhine.

Loomulikult ei saa vaktsineerituse nõue hakata kehtima üleöö, selleks peab olema suhteliselt pikk üleminekuaeg, mil saab personali koolitada, vajadusel individuaalselt nõustada.