INTENSIIVRAVIS ON ÜLLATAVALT PALJU PATSIENTE | Professor: põhjuseks on vaktsineerimata inimeste suur hulk

Pilt on illustratiivne.

Intensiivravi vajavate koroonapatsientide arv on jäänud Soomes üllatavalt suureks, kuigi vaktsineeritusega hõlmatus on kasvanud, kirjutab uudisteportaal Yle. „Põhjuseks on vaktsineerimata inimeste suur hulk,“ ütles professor Matti Reinikainen, koroona intensiivravi koordineeriva töörühma juht.