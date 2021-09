PIINAVAD KUUMAHOOD? Proovi leevenduseks neid koduseid võimalusi ja looduslikke vahendeid! 

Kuumahood on sageli esimene märk hormonaalsetest muutustest naise organismis ja seega menopausi algusest. Umbes 45. eluaastast hakkab keha tootma vähem naissuguhormoone, mis tekitab naistele probleeme – ühele rohkem, teisele vähem. Kuumahood on kõige levinum, kuid sageli ka kõige stressirohkem menopausi tunnus. Kuumahood on sageli seotud ka higistamisega.