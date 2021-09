DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas peaksin kiirustama arstile, kui vasakult poolt rinna alt on paistes? 

Ilmselgelt arstile kiirustatud ei ole, kui on kirjutatud siia. Ilma kiirustamata võiks nüüd perearsti juures ikkagi ära käia. Tundub olevat närviviga, võibolla roidevaheliste närvide põletik, võibolla ka stress või väike neuroos.

Aga mõttekäik on õige, et kas arstile kiirustada, sest ka stenokardia võib anda sarnaseid sümptomeid. Nii et seekord ilma tulede ja viledeta, aga siiski lähimal ajal tuleks ennast kontrolli mõttes ette näidata.