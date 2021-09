DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kui inimesel on difteeria, siis kas temaga kokkupuude on eluohtlik? 

Difteeria levib piisknakkusena ja lähikontaktis haigega. See on meil tänu kaitsesüstimistele üsna haruldane nähtus, tegemist on küll lastehaigusega, aga võib nakatuda ka täiskasvanud inimene, kes pole difteeria vastu vaktsineeritud. Ja sellisel juhul võib difteeria kulgeda tal üsna raskelt, aga eks see sõltu ka üldisest tervislikust seisundist, immuunsüsteemi korrasolekust ja kaasnevatest haigustest.

Vaatamata kõigile lastenakkustele pole inimkond läbi aegade ka ilma kaitsesüstideta välja surnud, kuid arvestage sellega, et kakssada aastat tagasi oli üsna tavaline, et perekonda sündis 10 last ja ellu jäi kolm. Nii et kui tahate vaktsiinivabalt elada, siis palun väga – sünnitage kümme last ja seitse matke maha. Nii lihtne see ongi.