VIDEO| Mari-Anne Härma: koolides on nakatumiste arv kolmekordistunud

Koolides on nakatumiste arv nädalaga kolmekordistunud. 95% koolides nakatunutest olid testimise ajal sümptomitega. „Seega me ei räägi praegu asümptomaatilisest viiruse levikust koolides,“ rõhutas Härma ning lisas, et lastele on iseloomulikud kergemad sümptomid.