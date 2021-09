VIIRUSED TÕSTAVAD JÕULISELT PEAD: „Lapse klassist istuvad pooled kodus! Köhin nagu hobune!“   

Nohu, kurguvalu, piinav köha – sügis on äsja alanud, aga juba piiravad haigused nii lapsi kui täiskasvanuid. „Minu lapse klassist istuvad praegu pooled kodus,“ räägib Merle, kelle teismelisel tütrel oli nädal aega väga tugev nohu, millele hiljem lisandus köha. „Pole kuulda, et kellelgi on midagi rasket – kellel on nohu, kellel köha, aga viirusnähtudega ei tohi ju kooli minna.“ Ega ema ei tea tegelikult väga täpselt, mis teistel viga on, aga koroonast pole teada antud.