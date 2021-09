VÄHK ON VIINUD MITU LÄHEDAST | Kirjanik Kristiina Kass: „Ehk paneb minu pere lugu kedagi oma tervisesse tõsisemalt suhtuma.“  

„Lubasin õele juba kohe vähist teada saades, et kui vaja, siis lähen tema juurde Saksamaale. Ja läksingi, jõudsin õnneks veeta neli viimast päeva tema kõrval, samas hooldekodutoas. See oli väga ränk, aga väga vajalik kogemus. Ka lapsed elasid tädist ilmajäämist väga raskelt üle.“

Samal teemal Uudised ONKOLOOG PEETER PADRIK: kui inimene teeb elus kõik õigesti, võib kasvaja ikkagi tulla See kogemus on aga õpetanud neid oma tervisele tähelepanu pöörama ja arstiteadust usaldama. „Minul ei ole õnneks suuremaid tervisemuresid olnud. Olen aga lähedalt näinud, kuidas mu pereliikmetel on tulnud üksteise järel vähile alla vanduda. Tean, mida see tähendab. Seetõttu käin regulaarselt uuringutel ja jälgin oma tervist,“ räägib Kass.

Sõeluuring võib päästa sinu elu!

Kass kutsub üles kõiki naisi sõeluuringus osalema, sest uuringul käimine annab parima võimaliku kindlustunde. Eriti nüüd, kui teadus ja meditsiin on teinud suuri edusamme. Sõeluuringu abil on võimalik kasvaja teket ennetada või avastada enne, kui see on hakanud organismis levima. Probleemile varakult jaole saades saab ravi õigel ajal alustada – nii võib sõeluuring päästa elu.

Kassi sõnul on Soomes tervisekontrollis käimine täiesti loomulik ja rutiinne elu osa. „Nii nagu käime regulaarselt näiteks hambaarsti juures, samamoodi minnakse kutse saabudes ka sõeluuringule. Eestis see veel nii iseenesestmõistetav kahjuks ei ole.“

Ka statistika kinnitab, et Soome naised on aktiivsemad sõeluuringus osalejad. Soomes on juba aastaid emakakaelavähi sõeluuringus osalenud ligikaudu 70 protsenti kutsutud naistest. Samal ajal osales Eestis näiteks möödunud aastal kõigest 42 protsenti uuringule kutsututest.

„Minu jaoks jääb täiesti arusaamatuks, miks inimesed ei käi kontrollis, kui neile on see võimalus antud,“ imestab Kass. „Nii ema kui ka kirjanikuna tahan kirjutada oma ellu veel palju ilusaid peatükke ja usun, et seda tahame me kõik. Tol ajal oli meditsiin muidugi vähem arenenud. Tänapäeval suudetakse õnneks palju enamat. Aga sellegipoolest on vähiga nii, et selle õigel ajal avastamine on kõige olulisem. Naised, palun osalege sõeluuringul!“