VATITIKK NINNA VÕI SÜLITADA TOPSI? Ema: „Ma ei tea, kas tegime kodus koroona kiirtesti üldse õigesti!"   

„Kas ma tõesti pean mingisse topsi sülitama?“ ei suutnud 10aastane Karl uskuda, kui ema hakkas talle kodus koroona kiirtesti tegema. Laps oli alles siis nõus, kui luges ise testi tegemise juhendit. Test sai tehtud, kuid ema pole üldse kindel, kas nad tegid selle õigesti. „Arvasin testi ostes, et küllap on kõik hästi lollikindel, aga kodus selgus, et ma ei saanud juhendis kõigist sõnadest üldse arugi!“ imestas ema Kristiina.