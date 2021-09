Terviseamet teeb eksitava tabeli korda 

Tähelepanu saanud iganädalane epiidanalüüs on kokku pandud terviseameti epidemioloogide poolt, et anda hinnang nakatumise vaatest oluliste sihtrühmade kohta ja juhtida tähelepanu konkreetse sotsiaalselt sarnaselt käituva grupi sees toimuvatele muutustele.

Eesti Päevaleht tõi välja, et eelmisel nädalal kasvas haigestunute arv 0–9 aastaste laste seas 15 protsendi võrra ja 10–14aastaste laste seas 25 protsendi võrra. Terviseameti iganädalases epiidülevaates olid need numbrid küll kajastatud, kuid nõnda, et nakatumine näis kõrgeim kõrgemas vanuses. Ebakõla tekkis sellest, et graafikus olid osad vanusegrupid esitatud viie aasta kaupa (näiteks 0–4, 5–9) ja teised kümne aasta kaupa. Graafikule peale vaadates jäi mulje, nagu oleks kõrgeim haigestumine vanusegrupis 30–39, mis aga ei vasta tõele.