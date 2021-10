Tühine kaelavalu viis kogu keha halvatuseni: „Loodan, et pikapeale hakkab keha taas liikuma.“ 

Ragnari perekonnanimi kätkeb endas kandja loomust – hoolimata sellest, et ta on kogu elu liikunud ratastoolis, ei ole tal elurõõmust ega pealehakkamisest puudust olnud. Ta on suur võitleja, kes on teinud palju selle nimel, et saaks olla iseseisev – teha tööd ja teenida tasu.