VALEVÄITED JA FAKTID: kas Tšehhi ja Slovakkia said tänu ivermektiinile koroonast lahti?  

Foto: Vida Press

„Milleks vaktsineerida, kui ravi on olemas” on üks tuntumaid vaktsiinivastaste väiteid. Jutt on ravimist ivermektiin, mida kasutatakse eeskätt parasiitide raviks. Ärikonsultant Indrek Saul otsustas põhjalikumalt kontrollida väidet, justkui Slovakkia ja Tšehhi said tänu ivermektiinile koroonast lahti. Kas see vastab tõesti tõele? Kas ivermektiin päästab päeva?