KATSE | Kuidas ma kaotasin tänu infrapunamatile 14 päevaga kolm kilogrammi! 

Kuna kohe esimese asjana Zlimline’i koju osta ei tahtnud, otsustasin selle kaheks nädalaks laenuks võtta – sest just kaks nädalat on see aeg, mil peaks olema esmaseid tulemusi näha.

Pole imestada, et Zlimline infrapunamatt on pärjatud Buduaari Ilulemmik 2021 tiitliga – see tõesti on väärt toode, mille plaanin ka koju soetada! Minu eesmärk on kaotada vähemalt kuus kilo, nii et pool on veel minna. Igal juhul soovitan kõigile!