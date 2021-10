EESTI KIIRABIL AINA KAALUKAM TÖÖ: 300-kilose patsiendi haiglasse toimetamiseks läks vaja 13 inimese jõudu 

„Kui mina veel koolis käisin, siis õpetati, et keskmine inimene kaalub 70 kilogrammi ja kõik ravimid doseeriti arvestades keskmist inimest. Täna 70 kilost täiskasvanud meest Eestis leida on päris keeruline,“ nentis Adlas.

„Suurem patsient on tihtipeale raskemini haige rohkemate kaasnevate haigustega ning halvemas üldseisundis juba saabudes. Pluss see autosse saamine on problemaatiline. Tihtipeale veenitee saamine on problemaatiline. Kui ta on juba autos, siis ega tegelikult õde väga hästi ligi ei pääse,“ ütles Kuressaare Kiirabi juht Mihkel Laidna.