Terviseamet: kui viiruse levik samas tempos jätkub, siis oktoobri lõpuks oleme punasel tasemel

Lisaks kõneletakse gripivastasest vaktsineerimisest 65+ vanuses elanikkonnale.

Tanel Kiik ütleb, et Euroopa ravimiamet andis loa Pfizeri tõhustusdooside tegemiseks, mistõttu hakkab Eesti kõnealuse vaktsiini kolmandat doosi eakatele ja riskirühmadele ka tegema. Kiik rõhutab, et paljud haiglaravil viibivad patsiendid ei ole vaktsineeritud ja ta kutsub üles kõiki ennast vaktsineerima, et haiguse levikut piirata. „Mul on hea meel, et üle kahe kolmandiku täiskasvanutest on oma panuse juba andnud,“ lausub ta.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ütleb, et nakatumiskordaja on tõusnud ja oleme jõudnud kõrgele ehk oranžile tasemele. Kui viiruse levik samas tempos jätkub, siis oktoobri lõpuks jõuame punasele tasemele, mis näitab juba ülimalt kõrget haiguse levikut.

Kuna nakatunute arv on tõusnud, siis ei pruugi terviseamet aegsasti kõiki nakatunuid lähikontaktist teavitada. Sepp ütleb, et nakatumine on kasvanud Ida-Virumaal ja Harjumaal. Lõuna-Eestis on olukord stabiilne. „Viimase nädala statistika näitab, et 40% said nakkuse perekonnaringis. Kasvas ka töökohal ja hoolekandeasutuses nakkuse saanud isikute hulk,“ lausub Sepp.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp ütleb, et kolmandat doosi hakatakse tegema kodanikele, kes on 65 ja vanemad. „Vaktsineerimine toimub Pfizer vaktsiiniga,“ lisab ta.