Lasnamäe COVID-19 haigestumise näitaja on Tallinna madalaim 

„Olukord koroonaviiruse levikuga on jätkuvalt kriitiline ning uute nakatumiste arv Eestis tervikuna kasvab. Siiski peame tõdema, et meie ühised pingutused Lasnamäe olukorra parandamiseks on vilja kandnud. Näiteks eelmisel nädalal haigestus Lasnamäel vähem inimesi kui mujal Tallinnas või Eestis,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

„Lasnamäel on tänaseks ligi kaks kuud tegutsenud vaktsineerimisbuss, kust kaitsesüsti on saanud mitu tuhat inimest. Tänan siinkohal kõiki, kes on ennast vaktsineerinud ning järgivad ohutusabinõusid. Just tänu teile saame viiruse levikut vaos hoida. Samuti tänan ka meie partnereid avalikust ja erasektorist, kes on andnud omapoolse panuse COVID-19 leviku pidurdamisel ja vaktsineerimise kättesaadavuse tõstmisel,“ lisas Svet.