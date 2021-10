KUHU RAHA KADUS? Need 7 hoiatusmärki reedavad, et su lähedasel võib olla laastav hasartmängusõltuvus

Foto: Vida Press

Kellel meist poleks aeg-ajalt ahvatlusi, millega on raske piiri pidada! Aga sõltuvus on hoopis teine asi. Kas oled kahelnud, et su lähedasel või äkki sul endal võib olla hasartmängusõltuvus? Vaata, kas tead hoiatusmärke, mida tähele panna!