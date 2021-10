Tänapäeva probleemid: südamehaigused ei küsi enam vanust 

Süüa võib praktiliselt kõike, aga mõistlik on mõnede toiduainetega (nt rasvane sealiha, rämpstoit, pagaritooted ja maiustused) mitte liialdada. Kõige olulisem on lihtne reegel: toitu mitmekesiselt – see on hea tervisele ja muudab ka igapäevase elu vaheldusrikkamaks. Südame tervist toetavate toiduainete loetelu on pikk ja neist saab teha väga maitsvaid roogi.