TÜ kliinikum piirab plaanilist ravitööd 

„Oleme jõudnud seisu, mil igapäevaselt suurenevad nii nakatunud inimeste kui ka Covid-19 tõttu haiglaravi vajavate patsientide arvud. Kliinikum on juba praeguseks laiendanud oma nakkushaiguste osakonda 40 voodikohani ning avanud täiendava Covid-osakonna kopsukliinikus 20 voodikohaga. Covid-19 intensiivravi osakondadeks on muudetud juba kaks senist intensiivravi osakonda. Selleks, et tagada jätkuvalt intensiivravi ka teistele, mitte-koroonapatsientidele, on vajalik piirata plaanilist kirurgilist ravitööd,“ selgitas kliinikumi juhatuse liige prof Joel Starkopf.