GRAAFIKUD | Milline on seis koroonarindel? Kuidas tabavad märki kaitsesüstid? Kas haiglad saavad hakkama?

LOOTUS VAKTSIINIL: Vaktsiini kättesaadavuse nimel on koroonasõjas tehtud nüüdseks kõik, mis võimalik. Edasine sõltub iga kodaniku suvast. Edu meile kõigile, side lõpp.

Koroonasõjas otsuseid langetavad kindralid on pannud põhirõhu 21. sajandi teadusrelvale – vaktsiinile. Võtke või jätke! Ent kui palju on kaitsesüstid seni märki tabanud? Vaata graafikutelt, milline on seis koroonarindel praegu ja kuhu oleme suundumas.