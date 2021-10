KOROONA ÕPPETUNNID HOOLDEKODUS: hea, kui seal on inimene, kellega jagada oma kurbust või rõõmu   

Sotsiaalministeeriumi 2020. aasta hoolekandestatistika andmetel on Eestis ligi 200 üldhooldekodu, kus elab ca 9000 inimest. Kui lisada sellele veel erihooldekodude, õendus- ja hooldushaiglate elanikud, keda on pea sama palju, on see suur arv ja see kasvab.

Sotsiaalministeeriumi kaplanaat taotles seoses koroonaviiruse puhanguga ja kriisiolukorraga 2020. aasta kevadel riigilt rahastust, et käivitada hingehoid hooldekodudes. Toetus on võimaldanud 2020. aasta juunist kuni 31. detsembrini 2021 suunata 15 suuremasse hooldekodusse nii hingehoidjaid kui kaplaneid. Alates 1. maist saime riigi toel laiendada hingehoiutööd veel 25 hooldekodusse, ühtekokku on nüüd Eestis 40 hooldekodu, kus elanikele ja töötajatele nende hingehädades on toeks professionaalsed hingehoidjad ja kaplanid.

Foto: Pexels

Mida siis hingehoidja hooldekodus teeb?

Hingehoidjad kirjutavad oma aruannetes: „Põhilised on vestlused, üksinduse, leina teemal, ettelugemised neile, kelle käed ei jaksa raamatut hoida või silmanägemine vilets. Seoses saabuvate pühadega olen kutsunud kokku inimesi, et istuda kohvitassi taga, rääkida vanadest kommetest, vaikse nädala ja ülestõusmispühade tähendusest ja laulda“ … „Olen osutanud elanikele ka praktilist abi, näiteks kui telefon ei tööta ja edastanud sotsiaaltöötajale poesoovi nimekirju. Kevade tulles aitan pimedaid kliente õue värsket õhku hingama.“

Koroona pandeemia ajal on olnud ja on jätkuvalt piiratud hoolekandeasutuste elanike suhtlemine omastega, mis on loomulik, et vältida viiruskollete tekkimist. See on süvendanud inimeste üksildust, masendust ja ärevust. Suurenenud on lähedaste mure hooldusel olevate omaste pärast. Asutuste töötajate tööpinge kestvalt suur, tööjõudu napib, töötajad haigestuvad või peavad jääma isolatsiooni.