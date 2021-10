Muutunud elustiil seab uued nõudmised D-vitamiini tarbimisele  

Eestis tehtud uuringud on näidanud D-vitamiini puudulikkust. Miks on väga olulise vitamiini osas jätkuvalt defitsiit?

Esmajoones on see tingitud eluharjumustest. Näiteks tänapäevane elu eeldab järjest vähem aktiivset füüsilist tööd välitingimustes. Ka paljud hobid on kolinud siseruumidesse. Seeläbi väheneb kontakt loomuliku päikesekiirgusega ning organism ei saa piisavalt naha kaudu D-vitamiini sünteesida.

Raud, kala ja seened

Lisanduvad veel ka muutunud toitumisharjumused, kus kõrge loodusliku D-vitamiini sisaldusega saadused – näiteks nagu kala- (forell, lõhe) ja taimsed toiduained (seened) ei ole populaarsed ja seda just eriti noorte hulgas. Loomulikult peame arvestama ka meie geograafilist asukohta, kus päikesekiirguse tase sügisel ja talvel on D-vitamiini tekkeks selgelt ebapiisav. D-vitamiini sünteesimise võtmes omavad negatiivset mõju ka UV-kaitsega päikesekreemide kasutamine ning keha suures osas katvate riiete kandmine. Probleemiks on kujunemas ka rauapuudusaneemia, kus rauapuuduse korral organismis, isegi D-vitamiini piisaval olemasolul, ei toimu adekvaatne D-vitamiini kehasisene transport. Kõiki neid näitajaid arvesse võttes saamegi olukorra, kus looduslikud allikad on valdavalt minimaliseeritud ning seeläbi tekib D-vitamiini defitsiit ehk puudulikkus.

Loodus on seadnud nii, et inimorganism ei kogu D-vitamiini varusid pikaks perioodiks. D-vitamiini ainevahetus on kiire ja vajaduspõhine. Uuringud on näidanud, et suurematel füüsilistel koormustel vajadus kasvab. Lapsena ja teismelisena on D-vitamiini tasakaalustatud varude olemasolu eriti kriitiline piisava luumassi tagamiseks ja kvaliteetse luukoe arenemiseks. Kahjuks ei ole võimalik vanemas eas luu kvaliteeti enam oluliselt tõsta isegi väga suurte vitamiinikoguste tarbimisel.

Olukord on kehv ka mujal

Võrreldes riikidega Lõuna-Euroopas on meil päikeseliste päevade ja talvise päikesekiirguse koguhulk väiksem. Samas on ka lõunapoolsetes riikides oht D-vitamiini defitsiidiks, sest tööharjumused ja toitumisharjumused on muutunud sealgi. Urbaniseerumisest tingitud kodu-kontor-kodu elustiili esindajate hulk on kiirelt kasvamas ning vaatamata ilusatele päikeselistele ilmadele on neilgi defitsiidi tekkerisk olemas. Ka eestlaste hulgas populaarne kevadtalvine ühe- või kahenädalane puhkusereis sellistesse piirkondadesse ei pruugi lahendada pikaajalist väljakujunenud defitsiiti, sest olemasolevad depood on tühjad ja lisaressurss kasutatakse kiirelt ära.