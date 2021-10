VIDEO | KOPSUARST SELGITAB: need on põhjused, miks suitsetajaid võib koroona tabada eriti raskelt

Foto: Vida Press

Palju on räägitud, et suitsetajatel ja veipijatel kulgeb COVID-19 raskemini ja nad taastuvad haigusest aeglasemalt. Aga miks? Kopsuarst prof Alan Altraja selgitab, miks on suitsetajad ja veipijad, aga ka kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega inimesed koroonaviirusele vastuvõtlikumad.