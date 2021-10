KES JA KUNAS SAAB JÄRGMISE KAITSESÜSTI? Kolmas vaktsiinidoos pole tekitanud tormijooksu 

9. oktoobril kirjutas Õhtuleht, et tervise- ja tööministri Tanel Kiige sõnul on kolmanda koroonavaktsiini on saanud Eestis 3000 inimest. Sotsiaalministeeriumi andmeil pole nelja päevaga seis võrdlemisi muutnud. Samas võiksid lisadoosi saada juba paljud. Kellel see võimalus on praegu? Millal peaksid järjekordse sutsu saama kõik elanikud?