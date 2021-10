ÄRA UNUSTA END GRIPI EEST KAITSTA! Sel aastal jõuab Eestisse esimest korda ka uut tüüpi vaktsiin  

Eelmisel aastal jäi gripihooaeg sisuliselt vahele. Milleks tuleb meil uuel hooajal valmis panna? „Võimalik, et Covid-19 levik hoiab grippi ikka vaos, aga on oletatud ka, et mulluse vakkaoleku järel teeb gripp nüüd „järeleaitamistunde“ ja tuleb selle võrra agressiivsem,“ kõneleb perearst Piret Rospu. Gripi vastu kaitsesüstimine on juba alanud.