LÖÖMINE, SÕIM JA ÄHVARDUSED | Psühholoog: „Paljud abivajajad ei nimeta kogetut väärkohtlemiseks, et end psühholoogiliselt kaitsta.“ 

Vägivald suhetes võib olla nii vaimne, füüsiline kui ka majanduslik. Kastepõld-Tõrsi sõnul toimub vägivald enamasti võimu positsioonilt ning kannatada võivad nii mehed kui naised. „Naised kogevad vägivalda sagedamini, samas on meestel nende kohta levinud stereotüüpide tõttu väärkohtlemisest rääkida raskem kui naistel,“ sõnas Kastepõld-Tõrs.

Väärkohtlemise märkamise ja äratundmise juures üks olulisemaid tahke ongi psühholoogi sõnul traumateadlikkus ehk arusaamine sellest, et traumakogemus mõjutab inimest – tema võimet meenutada juhtunut, oskust kirjeldada väärkohtlemise episoode ja julgust sellest rääkida.

Foto: Teet Malsroos

Ei maksa endale puru silma ajada!

Väärkohtlemise äratundmine hakkab pihta ühiskonnast ja kultuurist. Nii see, mida defineeritakse väärkohtlemisena, keda peetakse vägivallatsejaks, mida ühiskond arvab heaks ette võtta väärkohtlemise esinemisel, aga ka see, kas on ressursse, et reaalselt midagi muuta.

Psühholoog lisas, et sageli kaasneb väärkohtlemise tõlgendamisega vaidlus, kas iga peretüli on seda. „Siin ei maksa endale ühiskonna ega indiviidina puru silma ajada. Vastus on selgelt jah. Kui tüli käigus keegi lööb, sõimab või ähvardab, manipuleerib või kasutab ära oma võimu, siis jah, tegemist on vägivallaga,“ kinnitas ta.