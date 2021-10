AEG LÕPETADA TOSSUTAMINE! Suitsetaja kopsud jaksavad koroonaviirusele vähem vastu panna 

Oxfordi ülikooli teadlaste metaanalüüs näitas, et nii praegustel kui ka endistel suitsetajatel on suurem risk haiguse raskekujulisemaks tekkeks ning isegi suremuseks, võrreldes mittesuitsetajatega. Analüüs kinnitas, et suitsetajatel on 1,9 korda suurem tõenäosus COVID-19 haiguse raskemaks kuluks kui mittesuitsetajatel, kirjutab Tubakainfo.ee.

Chinese Medical Journal`is avaldatud uuringus oli haiguse progresseerumise, sh. suremise risk suitsetamise taustaga patsientidel koguni 14 korda suurem võrreldes mittesuitsetajatega. Samuti nähakse Hiinas tehtud COVID-19 suremusandmete analüüsis seost meeste suurema suremuse ja suurema suitsetamislevimuse vahel.

Lisaks kopsuhaigustele halvendab suitsetamine kõikide krooniliste haigustega (peamiselt südame ja veresoonkonna haigused, diabeet, ülekaalulisus, vähk ning neeruhaigused) seotud seisundeid, mis teeb kaasuvate haigustega ja suitsetajatest patsiendid koroonaviirusele eriti haavatavaks.

Aita enda kopsudel täita elutähtsat ülesannet – ära suitseta ega veibi!

Üha enam tõendeid tuleb selle kohta, et e-sigarettide kasutamist võib seostada erinevate kopsuhaiguste tekkimisega. COVID-19 viirus mõjutab ka e-sigareti kasutajaid, kuna kahjustab peamiselt inimese hingamisteid. Sarnaselt sigarettidele surub E-sigareti kasutamine surub alla loomuliku immuunvastuse ja põletiku kaitsereaktsiooni nina epiteeli rakkudes, sarnaselt sigarettide suitsetajatele, mis võib kasutajaid muuta COVID-19-le vastuvõtlikumaks.[4]