Eesti immunoloogide ja allergoloogide selts: et säästa kogu tervishoiusüsteemi tõsisest kriisist, tuleb kaitsesüst teha

Avaldame immunoloogide ja allergoloogide seltsi liikmete Pärt Petersoni, Krista Ressi, Kai Kisandi, Uku Haljasoru, Maire Linki ja Kalle Kisandi pöördumise täies mahus.

Koos koroonaviiruse leviku riski suurenemisega on ringlemas üha enam müüte SARS-CoV-2 vaktsiinide kohta ja Eesti meedias kõlavad väited vaktsiinide ohtlikkusest. Vaktsineerimisega seotud kahtlusi õhutas näiteks TV3 saade „Kolmedok: Suur pettumus“. Saatest tervikuna jäi kahetsusväärselt kõlama mõte, et vaktsineerimine on ohtlikum kui COVID-19 läbipõdemine ja pikema kaitse saamiseks tuleks eelistada läbipõdemist. See on aga üliohtlik arusaam, mis vajab kiiret korrigeerimist.

Praegu on Eesti haiglates COVID-19 tõttu üle 300 inimese, haigust väga raskelt põdevate inimeste arv on tõusuteel. Eesti tervishoiusüsteemil on ees ülikeeruline sügis-talvine aeg, mil viirushaigusi esineb niikuinii kõige rohkem.

Tervishoiusüsteem on oma võimete piiril

Viimased 22 kuud on näidanud, et SARS-CoV-2 nakkus on ilma vaktsineerimise teel saadud kaitseta ettearvamatute tagajärgedega. Vaieldamatult suurim oht sattuda haiglasse (ja ka surra) on eakatel ja kaasuvate krooniliste haigustega inimestel, eeskätt neil, kes põevad südame-veresoonkonnahaigusi ja diabeeti. Vaktsineerimine kaitseb riskirühmi halvima eest.

Lapsi ümbritsevad täiskasvanud peavad olema vaktsineeritud

On tõsi, et lapsed põevad COVID-19 väiksemate tüsistustega ja nende suremus on väga väike. Kuid nakatumine võib mõningatel juhtudel põhjustada rasket tervislikku olukorda ka lastel.