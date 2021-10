LUGEJA KÜSIB: Kuidas leevendada peavalu ja millal pöörduda arsti poole? 

Foto: pexels

Vastab Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolberg: «Peavalu on sage mure, millele apteegist leevendust otsitakse. Kui peavalu on tekkinud stressist, pingetest kaelas ja õlgades, tuuletõmbest või muu leebema peavalu korral saab abi sobivast valuvaigistist. Et üks toimeaine on mõne patsiendi puhul efektiivsem kui teine, tasuks endale sobiva leidmiseks erinevaid preparaate proovida. Sobiva annuse väljaselgitamiseks tuleb tähelepanelikult lugeda ravimi infolehte või pidada nõu apteekriga.