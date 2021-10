DR VASSILJEVI NÕUANNE | Millest tekivad käsnad kaela peale? 

Igal juhul ise torkida ei tohi mitte kunagi, sest ärrituse peale võib igasugune healoomuline moodustis kergesti oma hea loomu minetada ja siis on küll kuri karjas. Ohtlikud on sellised nahamoodustised, mis kiiresti kasvavad, muudavad kuju ja värvi ning eritavad vedelikku, selliste asjadega on kindlasti nahaarstile või isegi onkoloogile üsna kiire.

Aga muidu on nahaarst see spetsialist, kes teab ja oskab ette võtta, mis vaja. Tänapäeval on muidugi laser moesõnaks, aga igasugust nahamoodustist laseriga kõrvetada ei tohi, mõnda on targem klassikaliselt skalpelliga lõigata. Nimelt kui on pahaloomulise kasvaja kahtlus, näiteks kiiresti suureneva sünnimärgi puhul, siis laseri termiline kahjustus ei lase hinnata, kas servades on kogu kasvajakude eemaldatud, samas kui skalpelliga lõigates annab puhtalt eemaldada tervete kudede piires, et asi oleks kindel. Ja ei maksa karta, et jääb inetu arm – seda saab hiljem korrigeerida, kusjuures ka laseriga.