55aastase mehe Covidi-ravi maksis pea 300 000 eurot ning kestis kolm ja pool kuud 

Tartu ülikooli kliinikumi (TÜK) ravijuht doktor Andres Kotsar ütleb, et raviarvete maksumus sõltub patsientide ravist, haiguse raskusest, ravi kestusest ja intensiivravis viibitud päevadest. „Kõikide Covid-19 patsientide haiglaravi keskmine ravikestus on olnud 14 päeva, mis on aga üle kahe korra pikem kui muu aktiivravi keskmine näitaja,“ räägib ta. TÜK-is ravitud Covid-19 patsientidest 19% on vajanud ravi intensiivravi osakonnas. Nende patsientide haiglaravi keskmine kestus on 25 päeva.