Terviseameti hädaolukorra staabi juht: meil on pandeemia, mis tapab, see pole mingi eksperiment

"Haiglate olukord halveneb iga päevaga," tõdes terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets. „Haiglaravisüsteemi koormus kõrgeneb, mis tähendab tervisekahju kogu ühiskonnale. Kasutame teise taseme kõiki meetmeid maksimaalsel tasemel. Mida see tähendab? Vahendid on lõplikud, mis läheb vältimatu abi põhimõttele, kus abi osutatkse nendele inimestele, kelle elu on otseses ohus või kes vajavad erakorralist abi, et neid surmasuust päästa.“

Vaiknemetsa sõnul tähendavad teise taseme meetmed, et abivajavate hulk võib ületada tervishoiuasutuste tavapärase pakutava võimekust. Kolmas tase on juba katastroofisituatsioon. "Oleme taas kolmanda taseme kehtestamisele väga lähedal. Sellisel juhul on lisaks plaanilisele ja ambulatoorsele ravile ohus korralik ligipääs ka erakorralisele abile."

Terviseameti hädaolukorra staabi juht tõi välja, et valdav osa koroonaviiruse tõttu surnutest on olnud siiani vaktsineerimata. „Terviseamet julgeb öelda, et kui poleks vaktsineeritustaset, mis praegu on, oleks olukord kohe kindlasti kõvasti hullem. Meil on pandeemia, mis tapab. See pole eksperiment.“

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik mainis, et Covid-osakonda on tervishoiutöötajaid raske saada. „Eesti tervishoiusüsteem on õhuke. Vähe raha, vähe inimesi. Selles vaates on arusaadav tervishoiutöötajate motivatsiooni kadu,“ selgitas ta, et neid tuleb rahaliselt toetada.

„Praegune seis tähendab, et me võib-olla ei suudagi katastoofi ära hoida,“ hoiatas Eesti perearstide seltsi juht dr Le Vallikivi. Ta kinnitas, et perearstid on valmis vaktsineerima.

Vallikivi lisas, et 10-15 Covid-patsiendi kohta haiglas on kodudes 100 või 150 koroonahaiget. „Inimesed on hirmul ja nõutud, nad on ka ohus, kuna haiguse kulg võib pöörduda halvemuse suunas absoluutselt igal hetkel. Võivad tekkida tervisekahjustused, mis häirivad elukvaliteeti.“