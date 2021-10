Ossinovski: uued piirangud jäid hiljaks, valimiste ajal ei julgenud keegi neid kehtestada 

Ossinovski ütles „Aktuaalsele kaamerale“, et meetmetega jäädi hiljaks, kuna valitsusparteid ei tahtnud enne valimisi piiranguid kehtestada. Uued piirangud on poliitiku sõnul asjakohased, kuid kahjuks jäädi nendega hiiljaks.

„On kindlasti hea meel, et mitmed ettepanekud, mis ka mina tegin, mis puudutavad vaktsineerijate, perearstide, kohalike omavalitsuste toetamist, leidsid lõpuks valitsuse heakskiidu. Uskuda, et see nüüd kuidagi hoiaks ära nakatumiste edasise kasvu – ma kahjuks ei saa väga optimistlik selles osas olla,“ lisas ta.

Ossinovski sõnul võib valitsuse otsus vaktsineerijaid toetada omada pikemas plaanis mõju ka vanemaealiste vaktsineerimise kasvule, kuid kiiret mõju sel pole ning haiglate ülekoormus on juba käeulatuses. „Plaanilist ravi piiratakse juba ulatuslikult ja järgmise paari nädala jooksul kui praegune dünaamika jätkub, siis me siiski räägime juba sellest, et seda praktiliselt ei tehta,“ ütles Ossinovski.