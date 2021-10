VIDEO | Jüri Ratas: me ei tohi jõuda nii kaugele, et tööle lubatakse ainult vaktsineerituid

Esiteks, see piirang kehtib jaanuari keskpaigani ja siis tuleb edasi vaadata, mis on seis. Teiseks, kultuuriminister saab oma tööd teha. Tõsi, kui me räägime, kas ta saab külastada etendusi, siis kui ta ei ole vaktsineeritud, siis ei saa. Ma arvan, et me ei tohi Eesti vabariigis jõuda nii kaugele, et inimesed saavad tööle minna ainult siis, kui nad on vaktsineeritud või läbi põdenud. Seda lähenemist ma kindlasti ei toeta. Nii, nagu ma ei toeta seda lähenemist, et me hakkame tervishoius tegema vahet vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimestel.