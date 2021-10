Õdede liidu juht kutsub üles vaktsineerima: see pole enam vabadus valida, vaid ellujäämiseks hädavajalik 

Paljude jaoks on tähendanud vaktsineerimine vabadust kohvikus ja kinos käia. Nüüd ei ole vaktsineerimine enam vabadus, vaid ellujäämiseks hädavajalik. Abi andjaid ja abi saamise võimalusi on üha vähem. Kiiresti oleme jõudmas olukorda, kus sinu, su lapse või vanema elu sõltub sellest, kas tervishoius on veel mõni vaba voodikoht ja kas on veel mõni õde, kes jaksab teid hingamisaparaadi külge ühendada.

Vaktsineerimine annab tervishoiule võimaluse ravida haigusi, mis juba enne COVID-19 massilist levikut meie inimesi kimbutasid ja teevad seda siiani. Praegu läheb tervishoius lõviosa jõudu sellele, et ohjeldada haigust, millele on ennetusmeetmed olemas ja abita jäävad teiste oluliste muredega inimesed.

Kui sa oled seni jätnud vaktsineerimata, palun mõtle nüüd ümber! Tee enda kaitseks vajalik vaktsiinisüst, nii väldid rasket haigestumist ja vähendad viiruse levikut. Sellega saad päästa iseenda ja aitad Eesti tervishoiusüsteemi püsti hoida.

Kallis otsustaja, palun tee otsuseid!

Suurenda õe õppekohtade arvu, et kunagi oleks lootust rohkematele kolleegidele, kelle toel Eesti inimesi aidata. Õed on nagu superkangelased, kuid ka meie väsime, vajame puhkamisaega ja suudame ühe vahetuse jooksul aidata vaid piiratud arvu inimesi.

Aita õdesid, saates selgeid teaduspõhiseid sõnumeid. Räägi asjadest nii, nagu need on. Kui sa ei tea, kuidas asjad on, küsi meilt. Me tutvustame sulle, kui hädas tervishoid tegelikult on ja millise koormusega töötatakse. Näita riigijuhtimises eeskuju ja tee otsused, millistel elualadel ja ametites on vaktsineerimine eeltingimus töötamiseks.